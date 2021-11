¡Desgarrador video! Actriz española tiene 2 meses de vida y se despide de sus seguidores

En las últimas horas, se conoció un video que se ha vuelto viral de la actriz y presentadora de televisión española Isabel Torres, en el cual le revela al mundo que le dieron 2 meses de vida y por eso decidió hacer una publicación en redes sociales para dar su último adiós.

La mujer compartió el video a través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 100 mil seguidores, y en estos momentos la publicación titulada “Mi último video, hasta pronto” ya superó las 500 mil reproducciones y los 10 mil comentarios.

Isabel, recordada en el país europeo por su gran papel en la serie ‘La Veneno’ inicia la triste noticia con: “Este es el último vídeo que voy a hacer por ahora. He estado muy malita y quería decirles un poco cómo estoy. He tenido un poco más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga”, se le escucha decir.

La actriz de 52 años se sinceró con sus seguidores y confesó que “en principio” le han dado 2 meses de vida. “Vamos a ver si lo supero, y si no lo supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así de caprichosa. La vida es muy bonita y hay que vivirla”, expresó casi al final.

“Nos vemos pronto, si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo”, terminó de decir la artista española, quien no se da por vencida y aún guarda algo de esperanza a superar el cáncer o a vivir más de lo que los médicos pronosticaron.

Mira aquí el video completo:

Después agradeció a sus fans, familia y amigos, “que han estado al lado mío, que siempre me han apoyado muchísimo”. Rápidamente, el desgarrador relato de Torres se llenó de comentarios de apoyo, entre ellos los de Ester Expósito, Vanessa Senior, Paula Echeverría, el cantante Ricky Merino, entre muchos más.