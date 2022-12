Daddy Yankee le pagó lujoso apartamento a Chyno Miranda mientras estaba internado

Daddy Yankee es recordado por sus grandes éxitos musicales y la trayectoria que lleva en el mundo del reguetón, además de ello, los medios siempre han dado a conocer lo humilde que es y lo mucho que ayuda a quienes lo necesitan.

En este caso, el cantante decidió apoyar a su colega, el también cantante Chyno . En una entrevista de 'Chisme no like', la asistente y publicista de Miranda, Alexandra Jiménez, afirmó que el interprete de 'Con calma' fue uno de los amigos que más lo ayudó y le pagó la renta de su apartamento en Miami mientras este pasaba su proceso de rehabilitación.

Chyno y Yankee siempre han caracterizado por ser muy buenos amigos y por este motivo colaboró en lo que pudo. Además de siempre estar pendiente de su salud y en muchos momentos no recibir noticias, puesto que sus familiares aseguran que en el centro de rehabilitación donde se encontraba no le dejaban tener visitas.

No obstante, se dio a conocer que el autor de 'Niña bonita' se encuentra internado en la clínica 'El Cedral' para ser tratado por especialistas luego de que se le detectara el síndrome de Guillain-Barré, el cual ataca la zona nerviosa del cerebro y fue la principal causante de su recaída. Cabe resaltar que algunos de los síntomas más comunes de este síndrome son desesperación, hormigueo en las manos y piernas, entre otros.