Critican a Epa Colombia por la extraña forma de su cola

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia ha sido de las influenciadoras más polémicas de las redes sociales. Recientemente, publicó en su cuenta de Instagram una foto en vestido de baño en donde la pose no le favorece mucho, pues hace que su glúteo se vea deforme.

Esta fotografía ha generado cientos de comentarios criticándola por lo postiza que se ve su cola. Hasta su novia, la futbolista Diana Celis, le escribió al respecto:

Publicidad

"Esas bolitas de grasa mi amor jajaja se te ven muy chistosas te amo tal cual y como eres", comentó.

Sin embargo, a Epa Colombia esto parece no afectarla en nada, pues escribió en la publicación: "Muchos me critican, pocos me conocen", mientras sigue disfrutando de su vida.

Mira también:

Publicidad

"Soy la de hoy, mañana y siempre": Epa Colombia despierta críticas en redes

¿Qué se hizo? Epa Colombia cambia radicalmente de look y sorprende a sus seguidores

Publicidad

¿Qué piensa el papá de Epa Colombia sobre la fama su hija?

Publicidad

.