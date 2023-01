Consejos que debes de seguir si quieres correr para tener una vida saludable

Un estudio publicado por la revista Journal of the American College of Cardiology revela que las personas que prefieren correr como ejercicio físico diario tienen un 30% menos de probabilidades de morir que los que no hacen ningún tipo de actividad física. Correr puede ayudar a mejorar las condiciones del corazón y los pulmones lo cual puede disminuir los riesgos de las enfermedades cardiovasculares.

Es momento de aprovechar los beneficios de esta actividad física y cambiar nuestro estilo de vida, ya que es sencillo, por lo general no necesita ningún equipamiento especial, se puede hacer en el día a día y al aire libre y sus principales beneficios son: estar más activo, tener el cuerpo en forma, mejorar la circulación y el fortalecimiento de músculos y huesos.

Cuando llevamos una vida sedentaria, no es fácil empezar a correr o tener un buen estado físico, por eso a continuación presentamos los principales consejos para las personas que quieran empezar a adoptar este habito en su vida y aprovechar la gran cantidad de beneficios:

