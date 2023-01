Conoce los cambios de look de Shakira durante su carrera musical

La cantante barranquillera ha tenido diversas transformaciones en los estilos que ha tenido durante su carrera artística. Para celebrar su cumpleaños número 41 hoy queremos recordar cómo ha su evolución en el tema de la moda:

¿Quién no recuerda a la crespa peli negra que con tan solo 13 años estaba llena de energía y con ganas de comerse el mundo?

En 1996 Shakira inició con un look sencillo cuando lanzó su albúm ‘Pies descalzos’. La joven de cabello negro y liso logró un éxito internacional con si música y su look

En 1998estrenó ‘¿Dónde están los ladrones?’ su segundo disco y uno de los más exitosos de su carrera con un look que nadie olvidaría las trenzas muy al estilo cowboy.

Sin perder su lacio cabello largo años más tarde mostró su nuevo look con el cabello pintado con mechas rojas sobre su color negro natural.

¿Quién no la recuerda peli roja totalmente? Otro color de cabello que le dio un look diferente y no muy asertivo fue tener su cabello pintado de color rojo.

Desde el año 2001 y para el lanzamiento de su nuevo disco ‘Servicio de lavandería’ se convirtió en una rubia de piel dorada que conquistó en mundo no solo con su voz y sus canciones sino también con su belleza.

Sin duda su cabello rubio rizado siempre la ha caracterizado, demostró que su estilo esta más centrado en el mundo de la moda.

Su sensualidad en cada videoclip en que no solo sorprende con sus movimientos de cadera sino con cada peinado y cada look que utiliza para mejorar su imagen.

Sin duda alguna el mejor look de todos que hoy la recuerda.

