Conoce el listado de la actriz Taraji P. Henson para encontrar el verdadero amor

Con la cuarta temporada de la exitosa serie 'Empire' a punto de estrenarse, un año más cargado de proyectos que el anterior y, cómo no, un hijo de 23 años, lo último para lo que tiene tiempo Taraji P. Henson es para buscar un hombre y hacerle un hueco en su ajetreada rutina diaria, por lo que cualquier interesado en conquistar su corazón debe estar dispuesto a ser él quien se adapte a su vida.

"Me encantaría mantener una relación, de verdad, pero él tendría que ver cómo me muevo y lidiar con ello porque no tengo tiempo para explicárselo. Tengo mucho trabajo que hacer", afirma la intérprete en su entrevista a la revista Marie Claire.

Al margen de los entresijos de su estatus sentimental, lo cierto es que en el plano profesional a Taraji le sobran motivos para estar ilusionada, ya que en los próximos meses estrenará cuatro películas y volverá a colaborar con la marca de cosméticos MAC. En respuesta a la manera en que la vida le sonríe desde hace años, después de trasladarse de Washington a Los Ángeles con 20 años, un niño de pequeño y solo 700 dólares en el bolsillo en busca de una oportunidad, la intérprete se ha propuesto dejar un legado que ayude a otras jóvenes como ella a saber que pueden conseguir sus sueños.

"Amo a la gente negra, y adoro contar historias. Y lo que quiero es que todas esas niñas pequeñas y jóvenes me estudien a mí de la misma forma en que yo estudié a Meryl [Streep], Bette Davis y Carol Burnett. Quiero que estudien mi trabajo, porque he puesto mucho esfuerzo, sudor y lágrimas en él", apunta.

Pese a que ahora es una de las estrellas en la meca del cine y un icono de moda gracias a su papel de Cookie Lyon, en su día a día Taraji sigue tratando de mantener la normalidad dentro de lo posible, encargándose ella misma por ejemplo de hacerse la colada.

"Me ayuda a sentirme normal, hace que sienta que no, que todavía no me he vuelto demasiado Hollywood", bromea.