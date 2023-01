¡Confirmado! Ellas serán las presentadoras del 'Desafío Súper Humanos, La Urbe'

Este año en el 'Desafío Súper Humanos, La Urbe', los participantes tendrán que enfrentarse a pruebas más duras y nunca antes vistas en la historia del programa.

Además estarán acompañados de nuevas presentadoras, que llegarán para darles fuerza en este difícil y exigente proceso.

No te pierdas aquí todos los detalles del Desafío Súper Humanos 2016

Catalina Aristizabal será una de las conductoras del programa, que estará al aire en los próximos meses. La presentadora comenzó a darse a conocer en el mundo del entretenimiento cuando tenía tan solo 13 años de edad. Fue modelo de catálogos e imagen de varias campañas publicitarias.

Ha tenido una larga trayectoria en televisión. Su profesionalismo, belleza, talento y frescura la han llevado a posicionarse como una de las presentadoras más importantes del país.

Además, ha triunfado en su carrera como actriz, figurando en importantes producciones como 'Mesa para tres', 'La saga negocio de familia' y ' Tu Voz Estéreo '.

Catalina no estará sola en esta oportunidad. La acompañará su colega Melina Ramírez , una modelo y exreina de belleza de talla internacional. Fue primera princesa del Concurso Nacional de Belleza en 2011 y representó al país en Top Model of the World 2012, quedando como segunda finalista.

Melina también tiene experiencia como presentadora. Es publicista de la Universidad Sergio Arboleda, le encanta el deporte, bailar y hacer yoga.

En 2017, el Canal Caracol busca Súper Humanos que se enfrenten al agua, la tierra, el fuego y por primera vez, al cemento.

