Capítulo 4 El Sagrado Rito del Trasteo: El Fútbol

Juana y Pablo continúan viviendo la montaña rusa de emociones que ha sido vivor juntos luego de dos años de noviazgo, pues aunque pasan momentos de amor y complicidad, las particulares discusiones no pueden faltar. Esta pareja ha compartido discusiones por El Mercado, La lavada de ropa y hasta por la tecnología.

Sin embargo, esto no para y ahora, luego de convivir durante 21 días, llegó una de las situaciones de pareja más esperadas por los seguidores de la serie web de Samsung, El Sagrado Rito del Trasteo.

Se trata de El Fútbol y la pasión por diferentes equipos, pues aunque comparten muchos gustos como pareja, es imposible no apoyar al de su país, ya que Pablo es argentino y Juana colombiana, por lo que sus costumbres y dinámicas de vida aveces no es lo único divergente entre ellos. Sin embargo, a pesar de no concordar con el equipo, siempre un buen sistema de audio y un gran televisor en casa harán que El Fútbol tenga el mejor ambiente.

Ambos tendrán que aprender juntos a convivir con costumbres, mañas y dinámicas que nunca antes habían vivido, ni mucho menos cuestionado. Tendrán que romper dinámicas familiares y aprender a compartir con diferencias culturales que cada uno tiene muy arraigadas.

En las situaciones diarias que vivirán, los dos empezarán a conocerse mejor, y tendrán que aprender a hacer concesiones para poder lograr una convivencia tranquila, que no será fácil.