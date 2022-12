Brad Pitt cumplió 59 años y así los celebró junto a Inés de Ramón ¿es su actual pareja?

Considerado como uno de los hombres más guapos del mundo, Brad Pitt está por cerrar un año 2022 por todo lo alto, el primer motivo, su más reciente papel protagónico en la película 'Babylon' que próximamente saldrá en la pantalla grande del 2023. Por otro lado, el actor festejó sus 59 años junto a Inés de Ramón de quien se ha rumorado bastante en la últimas semanas.

La presunta pareja del también productor, es reconocida por ser una diseñadora y empresaria de joyas, una neoyorquina de 29 años quien estuvo casada con el actor de la serie 'The Vampire Diaries', Paul Wesley. Aunque ambos han mantenido su relación lejos de la opinión publica, esto no ha sido un impedimento para que la prensa los haya captado en varias oportunidades compartiendo juntos; así ocurrió hace unas semanas en el concierto de Bono en la ciudad de Los Ángeles.

Te puede interesar: Angelina Jolie acusa a su exesposo Brad Pitt de "asfixiar" a su hijo en un avión en el 2016

Publicidad

Según lo informó el portal de noticias, Page Six, Pitt y de Ramon se encontraron para festejar el cumpleaños #59 del protagonista de 'Tren Bala', algunos paparazis los captaron hablando al interior y saliendo de un automóvil, después ingresaron juntos a un establecimiento del que se desconoce su nombre.

Por otro lado, una fuente cercana a la pareja habló sobre su relación y comentó en el magazine Us Weekly: "Brad está enamorado de Inés, pero oficialmente no están saliendo", "Han estado pasando tiempo juntos como amigos y realmente disfrutan de la compañía del otro", esta persona concluyó: "no esperaba encontrar a alguien tan extraordinario como Inés, se están volviendo grandes amigos y verán qué florece a partir de ahí”.

Mira también: Brad Pitt exhibe en Finlandia su faceta de escultor con su primera exposición

Se conoce a la fecha que Inés de Ramón trabaja como vicepresidente en Anita Ko Jewerly y tiempo atrás realizó labores profesionales para el departamento de joyería en Christie's.

Brad Pitt celebrates 59th birthday with rumored girlfriend Ines de Ramon https://t.co/5NIi6dPlgv pic.twitter.com/fWlRb3JI7P — Page Six (@PageSix) December 19, 2022