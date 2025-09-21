En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / VIDEOS: Barbie, exparticipante del Desafío se casó, así fue su boda de ensueño; famosos y lujos

VIDEOS: Barbie, exparticipante del Desafío se casó, así fue su boda de ensueño; famosos y lujos

La boda se celebró por todo lo alto, varios famosos interpretaron, el novio entró en un caballo fino e incluso intentaron que se arrepintiera; mira fotos y videos de la ceremonia de Barbie, exparticipante del Desafío.

Publicidad

Publicidad

Publicidad