VIDEOS: Barbie, exparticipante del Desafío se casó, así fue su boda de ensueño; famosos y lujos

Paola Usme, más conocida como Barbie, anunció hace unos meses por medio de sus redes sociales que se casaría con su novio, Potro. La fecha programada para la ceremonia fue el 20 de septiembre y precisamente han presumido detalles del momento en el que dijeron “sí, acepto”.

Lee más: Se casa exparticipante del Desafío: con romántico video confirmaron la fecha



Varios asistentes compartieron historias y publicaciones en los que mostraron que ambos vistieron de blanco, las damas de honor usaron vestidos de color negro y varias celebridades colombianas estuvieron invitadas.

Boda de Barbie, exparticipante del Desafío

Una de las primeras imágenes mostró al novio entrando a la ceremonia en un caballo bastante elegante y mientras usaba un sombrero a juego con su traje. Posteriormente, en el altar se encontró con la exdesafiante, quien deslumbró a todos los asistentes con su look.

Publicidad

Paola Usme utilizó un vestido con corte sirena en el que el escote y el velo sencillo fue protagonista. La pareja vivió un emotivo momento al encontrarse frente al sacerdote, un pequeño beso en la frente demostró su complicidad y dieron inicio a la ceremonia.

Un momento gracioso que no pasó desapercibido fue cuando los amigos del novio aparecieron con un enorme letrero en el que se podía leer: “¿Potro estás seguro?”, algo que les causó risas al verlo detrás de los invitados.

Publicidad

Vestido de novia de Barbie, exparticipante del Desafío

La joven compartió unas cuantas instantáneas presumiendo su vestido, accesorios, peinado y hasta el perfume que usaría en su gran día. Como era de esperarse, los halagos y felicitaciones no se han hecho esperar.

Sus seguidores están atentos a las publicaciones que pueda continuar haciendo sobre uno de los días más especiales de su vida, ya que aún no se conocen algunos detalles como dónde será la luna de miel o qué tienen planeado los ahora esposos.

Publicidad

Famosos en la boda de Barbie y Potro

La celebración contó con la presencia de celebridades colombianas como Manuela Gómez, Marilyn Oquendo, Laura González y Marcela Reyes, quien no solo asistió a la boda, también se presentó como DJ frente a los invitados.

Lee más: ¿Quieres tener los glúteos y piernas como Paola Usme? Ella misma te enseña su rutina

Publicidad

Hubo más artistas invitados, entre ellos la agrupación Pasabordo, quienes interpretaron varios temas para la pareja y Zona Prieta, que se subió al escenario con la novia para bailar y cantar como quedó registrado en los videos captados por los asistentes.