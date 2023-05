Billie Eilish y Jesse Rutherford terminaron su relación luego de ocho meses juntos

Billie Eilish y Jesse Rutherford generaron muchos comentarios al inicio de su relación por la diferencia de edad, ya que la cantante tiene 21 años y él 31, aunque nunca fue un obstáculo para los dos dicho tema.

Luego de ocho meses juntos, un representante de Billie dio a conocer la noticia de que ambos tomaron la decisión de separarse y terminar en buenos términos, para poder seguir siendo buenos amigos.

Por medio de un comunicado que publicó el tabloide PageSix se confirmó la ruptura de la pareja: "Podemos confirmar que Billie y Jesse se separaron amigablemente y siguen siendo buenos amigos… Todos los rumores de engaño son falsos, ambos están actualmente solteros".

Aunque por el momento no se conocen los detalles que llevaron a que los dos tomaran caminos diferentes, los medios especulan que todo inició desde el Festival Coachella 2023, donde se les pudo ver distanciados.

Eilish y Jesse iniciaron los rumores de un amorío en octubre de 2022, cuando se dejaron ver con una actitud cariñosa, mientras comían en un restaurante de West Hollywood, días después fueron fotografiados besándose en la puerta de un local de comida india.

Sin embargo, su relación romántica se confirmó en noviembre de dicho año, cuando aparecieron juntos combinando el mismo outfit en la alfombra roja de Art + Film Gala 2022.

En diciembre la intérprete de 'Happier Than Ever' concedió una entrevista para la revista Vanity Fair donde habló sobre su relación con el cantante: "realmente me encuentro genial… estoy muy emocionada y feliz por ello".

"He conseguido estar en el momento de mi vida en el que quien yo consideraba que era la persona más sexy del mundo sabe quién soy y encima quiere estar conmigo": expresó la joven de 21 años.

Billie se presentó el 26 de marzo de 2023 en uno de los shows del Festival Estéreo Picnic que más espectadores tuvo, dado que ha logrado ganarse el corazón de los colombianos y de personas que vinieron desde otros lugares de Latinoamérica.

En compañía de su hermano Finneas, la cantante les brindó a los espectadores un gran concierto e interpretó sus mejores temas como: 'Bad guy', 'Lovely', 'Ocean eyes', entre otros. Eilish fue una de las más aplaudidas de la jornada de todo el Estéreo Picnic, que terminó la madrugada del lunes 27 en Bogotá.