¡Bendecido y afortunado! Así le dicen a Jorge Cárdenas por su 'confiancita' con Ana Lucía Domínguez

Jorge Cárdenas es pareja de Ana Lucía Domínguez hace 11 años y es con quien constantemente, por medio de sus redes sociales, comparte fotos expresando su amor por ella.

La envidia por parte de los seguidores de la actriz se generó está vez luego de que compartieran un video en el que se están tomando una foto y su esposo posa la mano izquierda sobre su glúteo.

En la publicación, Ana sale dándole la espalda a la cámara mientras luce un bikini, lo cual muestra claramente el momento en el que Jorge la coge especialmente de ahí de manera espontánea.

Los comentarios de sus admiradores en los que envidian profundamente al también cantante, y más específicamente a su mano, no se hicieron esperar. Aunque, al parecer, Jorge no le presta mayor importancia debido a que él mismo publicó el video con un mensaje muy particular.

"Amig@s y amantes del fútbol, una pregunta: ¿Esta jugada es mano o no? Gracias a mi...@analuciado", expresó el actor.

El clip lo compartieron los dos, pero según la publicación de Ana que tiene hasta el momento más de 80 mil reproducciones, se trataba de TBT en Miami, sin embargo no menciona la fecha exacta en la que la pareja se estuvo allá.

