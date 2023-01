Así respondió Juanes a quienes aseguran que está en contra del proceso de paz

Juanes ha arremetido duramente contra los responsables de una fotografía claramente manipulada en la que el intérprete aparece retratado con una camiseta que expone un supuesto rechazo al proceso de paz iniciado en 2012 por el gobierno de su país y la guerrilla de las FARC, un acuerdo que, de ser ratificado por la población, podría poner fin a un conflicto político y social presente desde hace décadas.

Publicidad

Si tú me conocieras bien, sabrías que jamás apoyaría algo como esto. Esta imagen es un montaje descarado. pic.twitter.com/BYUooR1vhS — Juanes (@juanes) July 26, 2016





"Si tú me conocieras bien, sabrías que jamás apoyaría algo como esto. Esta imagen es un montaje descarado", escribió el astro de la música en su cuenta de Twitter.

El artista dejó bien claro que siempre ha sido partidario de resolver los problemas de su país, especialmente aquellos que arrastran años de violencia, a través de la negociación.

Publicidad

"No permitiré que manipulen mi forma de pensar ni de sentir frente a mi país. Nací en Medellín en 1972 y seré colombiano hasta la muerte. Mi sueño, desde que tengo conciencia social, ha sido, es, y será, soñar con una Colombia incluyente. Me lo jugaré todo por la paz. Siempre he pensado que el diálogo es mejor que la guerra. ¿No son suficientes ya los muertos que han caído? Campesinos, soldados, civiles...", reflexionó en una sucesión de mensajes.

La contundente respuesta que Juanes ofreció a todos aquellos que le han criticado precisamente por su apoyo a la iniciativa acabó generando un intenso debate en la red social del que el artista no dudó en tomar parte, aunque la conversación terminó desviándose del referéndum con el que los colombianos decidirán el futuro del proceso de paz a otros asuntos ligados a la problemática social que sustenta el conflicto.

Publicidad

"La paz en Colombia jamás será posible hasta que no se hable de despenalizar las drogas en su totalidad, motor del narcotráfico. Tampoco será posible hasta que no terminen los embarazos no deseados. En Colombia las cifras son alarmantes, un 52%. Por eso el acuerdo con las FARC es solo un paso más. Mil veces mejor verlos pelearse en el congreso, que con fusiles en el campo", argumentó el combativo intérprete.

Juanes también quiso recalcar que, a diferencia de lo que piensan sus detractores, sus opiniones políticas son totalmente sinceras y no responden a ningún tipo de interés particular o simpatía por cualquier formación política.

Publicidad