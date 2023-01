Así responde Melina Ramírez a quienes critican que haga ejercicio en su embarazo

Melina Ramírez ha compartido a través de sus redes sociales todo su proceso durante el embarazo y desde antes de esperar a su hijo Salvador, la presentadora se ha caracterizado por su disciplina y dedicación al ejercicio.

Sin embargo, estando con 36 semanas y media de su embarazo, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que algunos internautas han criticado que siga haciendo demasiado esfuerzo cuando falta poco para que dé a luz.

“A veces me da mucha pereza entrenar, todo me pesa, si no es con alguna amiga o con entrenador personalizado que me den moral no sé si seguiría así de juiciosa (…). Haré todo mi esfuerzo por entrenar hasta el día del parto si el doctor y el cuerpo me lo permiten ¡Firmes con sus propósitos! ¡Feliz noche! Los queremos”, señaló Ramírez en su publicación.

Al poco tiempo los comentarios no se hicieron esperar y, como en la mayoria de publicaciones, no faltaron los haters que empezaron a juzgar a la modelo y a decir que “tanto ejercicio y le van a terminar haciendo cesaría”, a lo que ella respondió que “la cesaría no tiene que ver con si se hace o no ejercicio” e invitó a que se informen antes de escribir ese tipo de cosas.

“Mujeres que piensan que un bebe les va a arruinar el cuerpo no disfrutan de sus embarazos tanto que hacen ejercicio y a la mera hora les vienen haciendo cesaría, el ejercicio es bueno, pero en embarazos es medido, pero bueno la vanidad vale más que cualquier otra cosa”, fue otro de los comentarios por parte de una internauta a el que Melina respondió “si es tu pensamiento, lo respeto”.

Por otro lado, hubo comentarios en los que manifiestan la admiración que tienen hacia ella por su dedicación y le desean lo mejor al momento de entrar en trabajo de parto.

