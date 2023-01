Así regañó Sara Uribe a Fredy Guarín en pleno Instagram Live

Durante un Instagram Live realizado por Sara Uribe y Fredy Guarín desde su habitación en China, en donde hablan de su vida y de la carrera del deportista, la modelo regañó a su novio después de que él le respondiera a uno de sus seguidores que, definitivamente, no iba a estar en el Mundial de Rusia 2018.

"Yo sé que yo no voy al Mundial, ‘Negro’, pero no me metiste en el video… ¡Bacano!", comentó Guarín.

Publicidad

¡Qué romántico! Así fue como Fredy Guarín recibió a Sara Uribe.

En ese Instante, Sara lo reprendió diciéndole: "¡Ey, no seas así, no digas eso!" a lo que Fredy respondió: "Es que es un video para los que van al Mundial".

Seguido de eso, la mujer enfatizó: "¡Pero ¿y donde vayas qué?! ¡El poder de Dios todo lo puede… ¡El poder de Dios todo lo puede! ¡Donde vayas al Mundial¡¡No ves que Colombia te quiere ver jugando! ¡Colombia te quiere ver con esa camiseta otra vez, dándola toda en la cancha, metiendo un gol, a lo FG13!".

"Estoy que me tomo un Guarín": Sara Uribe sube su primera foto con el futbolista .

Publicidad

"Bueno, señora", fue la respuesta del futbolista mientras que su novia lo volvió a regañar con la frase: "¿Entonces? Es como bobo también".

Al final, la pareja continuó con el Instagram Live hablando de otros detalles de sus vidas.

Publicidad

Mira también:

Publicidad