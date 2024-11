Angélica Jaramillo publicó una dura foto tras las rejas: su mamá ruega que todo se detenga

La situación entre Angélica Jaramillo y sus hermanas está cada vez más complicada, recordemos que la modelo aseguró que su familia la internó a la fuerza en un centro de rehabilitación debido a sus adicciones a las drogas.

Han pasado varias semanas desde que se escapó, pero insiste en que el lugar no era nada bueno y que “la tenían secuestrada”, además, ha hecho otras afirmaciones como que "la querían volver loca" y que su familia nunca fue a visitarla.

Por su parte, su hermana Sofía hizo una serie de historias en las que explicó que no fueron debido a la recomendación de la psicóloga , ya que la presentadora se encontraba muy enojada y perjudicada, por lo que las visitas no le hacían bien, a pesar de todo, enfatizó en que nunca la dejaron sola.

Angélica Jaramillo compartió estremecedora foto en rehabilitación

Al parecer la situación entre la familia no ha mejorado y no tienen ningún tipo de contacto debido a lo sucedido, no obstante, la modelo sí se ha referido en varias ocasiones a sus seres queridos, quienes han decidido guardar silencio para seguir apoyándola.

El 25 de noviembre compartió una foto con las palabras: “una imagen vale más que mil palabras.

Solo dije la verdad”, allí aparece tras una puerta con rejas y al parecer habría sido tomada mientras que estuvo en rehabilitación.

Con esto ha dividido comentarios entre los que apoyan su versión y quienes la llaman “desagradecida” y cuestionan si estaba esperando estar en un hotel de cinco estrellas cuando realmente se encontraba en un lugar de paso.

Mamá de Angélica Jaramillo pide que se detengan las peleas

Al ver la publicación, Laura Jaramillo, hermana de la cantante compartió una historia en la que declaró que “está a punto de explotar” y aseguró que está muy cerca de llegar a su límite, pues considera que su hermana tiene una mente “manipuladora y mitómana”.

“Puede ser familia, pero eso no significa que tengamos que permitir que nos pisoteen (…) todo esto parece ser solo un intento por buscar fama y revivir en los medios”, escribió y posteriormente compartió una conversación con su mamá.

Allí se puede leer que la mujer les está rogando a sus hijas que detengan las peleas entre la familia: “no me den más angustia, yo simplemente escucho, no voy a tomar lo que no es para nosotros”, asimismo, les pide a Laura y a Sofía que no respondan públicamente a su hermana.

“Deja que diga todo lo que quiera (Angélica), tú razonas y ella en este momento es totalmente irracional. Solo háganlo por mí, todo esto no ha sido fácil, entiende hija, por favor”, escribió, pero parece que la mujer no está de acuerdo, ¿seguirán los enfrentamientos?