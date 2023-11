Alzate denunció que fue víctima de robo a mano armada mientras viajaba por carretera

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el reconocido cantante de música popular Alzate informó que había sido víctima de un robo, al parecer, en compañía de su equipo de trabajo mientras viajaba en un vehículo por una carretera.

Nos acabaron de atracar con 'fierros' en la cabeza... Nos atracaron, nos humillaron y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca", señaló.

Asimismo, se dejó ver bastante molesto por la situación, hasta el punto que advirtió que se va a ver en la necesidad de armarse para protegerse a sí mismo y también a sus pertenencias.

"Entonces yo también me voy a 'enfierrar' y me los voy a lamber, cuando vuelvan aquí nos los vamos a lamber a todos, vamos a ver qué es lo que va a pasar", mencionó.

Posteriormente, cuestionó por qué los colombianos, sin importar su corriente política, deben recurrir a la defensa propia para salir de una situación tan lamentable como esta y aseguró que, en caso de que vuelva a ocurrir algo así, va a responder de ser necesario.

El intérprete de temas como 'Amor verdadero', 'Mi venganza', 'Copita de licor', 'Así es la vida' y 'Ya me cansé' no explicó en qué ciudad de Colombia se llevó a cabo el hecho; no obstante, sí dejó preocupados a algunos seguidores y colegas del medio que no dudaron en reaccionar a través de las plataformas digitales.

"Qué duro esto hermano", escribió Jhonny Rivera en la red, mientras que Felipe Peláez señaló "Uy, compa, qué mal. Lo siento mucho papá 😢". Por su parte, Alexis Escobar no podía quedarse atrás, pues aprovechó para usar un poco el sarcasmo y dar a entender que la inseguridad es uno de los principales problemas del país.

Finalmente, Alzate reposteó una historia de su mánager, Juan Felipe, en donde asegura que lograron llegar a Nariño y contaron con el acompañamiento de la Policía Nacional y de otros ciudadanos que no dudaron en prestarles ayuda; por lo que muchos están a la espera de que revele más detalles al respecto a través de sus perfiles oficiales.