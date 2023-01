Alec Baldwin recibió apoyo del Sindicato de Actores de Hollywood tras las acusaciones por homicidio

El nombre de Alec Baldwin vuelve a estar en medio del ojo público tras el accidente que ocurrió el 21 de octubre del 2021, donde disparó un arma en medio del rodaje del filme 'Rust' y en el que perdió la vida Halyna Hutchins tras el impacto. A raíz de lo sucedido, fue acusado por homicidio involuntario por la Fiscalía de Nuevo México.

Después de la reciente noticia, el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) se pronunciaron y manifestaron su respaldo hacia el actor Baldwin, quienes mediante un comunicado expresaron que la fiscalía aparentemente habría cometido un error.

Te puede interesar: Descubre quién era Halyna Hutchins, la directora de fotografía que murió por un disparo

Publicidad

"El trabajo de un actor no es ser un experto en armas de fuego. Las directrices no implican que sea responsabilidad del actor comprobar cualquier arma de fuego. Los actores se entrenan para actuar, y no se les exige ni se espera que sean expertos en armas o en su uso": fue el manifiesto del Sindicato.

El SAG-AFTRA agregó que quienes deberían ser señalados y asumir la responsabilidad son Hannah Gutiérrez-Reed, encargada de las armas durante el rodaje y Dave Halls, quien fue el ayudante de dirección.

"La industria asigna esa responsabilidad a profesionales cualificados que supervisan su uso y manejo en todos los aspectos", así mismo, recalcaron que las armas de fuego deberían estar:"bajo la atenta supervisión y control del armero profesional y del empresario".

Mira también: En poco tiempo se sabrá si Alec Baldwin recibirá condena por la muerte de Halyna Hutchins

Por su parte, la fiscal asignada en el caso, Andrea Reeb explicó que: "Las pruebas muestran un patrón de desprecio criminal por la seguridad en el set de rodaje de Rust. En Nuevo México no hay lugar para los sets de rodaje que no toman en serio el compromiso de nuestro estado con la seguridad de las armas y la seguridad pública".