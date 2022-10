Tras morir en el rodaje de 'Rust' familia de Halyna Hutchins llegó a acuerdo con Alec Baldwin

La industria cinematográfica quedó completamente sorprendida cuando en medio de las filmaciones de la película 'Rust' hubo un accidente que resultó en una víctima fatal.

El protagonista de la película es el reconocido actor Alec Baldwin, y en una de las tomas debía disparar un arma, algo recurrente en muchas películas y producciones.

Publicidad

Sin embargo, al parecer no se habría cumplido con los protocolos de seguridad y esta estaba cargada sin que nadie tuviera conocimiento del tema.

Aunque el actor dice que el disparo fue accidental y que él no presionó el gatillo, las autoridades confirmaron que este sí fue activado por accidente. Como resultado una bala impactó a Halyna Hutchins, la directora de fotografía y a Joel Souza, el director.

Se ha investigado mucho al respecto, pues era posible que el estado de Nuevo México presentara cargos, o que lo hiciera la familia de la profesional fallecida.

Publicidad

Lo cierto es que los familiares de Hutchins hicieron una demanda por homicidio involuntario contra el actor y otras cuatro personas, misma que ahora ha llegado a un acuerdo.

Publicidad

No obstante el resultado del acuerdo, según CNN no está estipulado, por lo que no se conoce la decisión tomada por las partes. A pesar de esto, hay otra decisión y es que el viudo de la directora de fotografía será productor en la película.

Finalmente, se confirmó que 'Rust' volverá a rodarse en el 2023 y tendrá nuevamente a todo el elenco original, al parecer, incluyendo a Alec Baldwin.

Publicidad

En un comunicado, el viudo de Halyna Hutchins hizo énfasis en que todos creen que su muerte fue un accidente. Por esta razón está de acuerdo con que se reanude la filmación.