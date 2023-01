Alberto Linero asegura que no se salió de cura por una mujer

Durante una entrevista para un canal del caribe colombiano, Alberto Linero hizo una serie de confesiones relacionadas con el amor y con su salida del sacerdocio.

En medio de una entrevista con el presentador Jairo Martínez, el samario aseguró inicialmente que actualmente sí hay alguien en su vida que adora profundamente. Sin embargo, también dejó claro que una mujer no fue el motivo por el que se salió de cura.

"Quién me conoce sabe que yo soy un ser humano libre; ninguna mujer tendría el poder para hacerme salir de cura a mí. Soy categórico, ninguna mujer tendría el poder para hacerme salir de cura, pero ya una vez fuera la vida es otra, la vida tiene otras experiencias", comentó Linero

"No me salí por una vieja, que eso quede claro. Las he adorado, he tenido una excelente relación con ellas, pero no. Esta persona, es una persona que llega a la vida y que, bueno, se construye en la vida", concluyó.

