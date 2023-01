La original respuesta de Alberto Linero a seguidor que lo cuestionó en Twitter

El padre Alberto Linero, conocido por el pueblo colombiano, confirmó su retiro del sacerdocio en una entrevista con Néstor Morales, en Blu Radio.

Después de este hecho nacional, un seguidor en Twitter le cuestionó la identidad de su usuario en la red social escribiendo:

"Como Alberto Linero ya no es padre, pues debería quitar la "P" de su cuenta @PLinero. ¿O no?".

La respuesta del samario fue todo un éxito, pues de manera decente y muy original le dejó claro que no cambiará nada de su usuario en Twitter.

"No. Será "Parcero" Linero. Saludos al Papa".

Como Alberto Linero ya no es padre, pues debería quitar la P de su cuenta @PLinero . ¿O no? ¿Qué dirá @Pontifex_es ? — MILOUS (@milous3646) September 11, 2018

Alberto recibió gran apoyo por parte de sus seguidores con comentarios positivos como:

"Adelante ex padre que no lo tumben las criticas mucha gente apoyamos su decisión" y "Mi total apoyo al padre, que para mí seguirá siendo padre. ¿Por qué? Fácil. Un padre es un ejemplo a seguir, no una nomenclatura. Y más si es un parcero como @PLinero. ¡Bendiciones!

