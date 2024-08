Adriana Lucía se sinceró sobre el extraño diagnóstico de su hijo y que afecta su cerebro

Adriana Lucía, una de las mayores exponentes del pop fusionado con la cumbia y el vallenato en el país, se sinceró durante una entrevista que concedió en Sinceramente Cris con Cristina Estupiñán sobre un momento angustiante que vivió con su hijo Salomón y que le hizo ver "lo frágil que es la vida".

Durante su conversación, la intérprete de 'Quiero que te quedes' y 'Llegaste tú', quien tiene tres hijos y que en 2012 dio a luz a Salomón, explicó que recientemente sufrió instantes de temor e inclusive tuvo que interrumpir un importante comrpomiso laboral para acompañar a su hijo.

La también compositora cuenta que antes de salir de su casa al aeropuerto, su primogénito le expresó que sentía dolor de cabeza y ella le sugirió tomar una pastilla y a sus adentros pensó que su malestar podría deberse a sinusitis. Después, la niñera la llamó para hacerla escuchar a Salomón, quien "empezó a hablar incoherencias y en ese instante sentí que algo no estaba bien".

La preocupación en Adriana Lucía fue creciendo poco a poco y al aterrizar en Medellín con todo su staff le informaron que debía regresar a su casa inmediatamente porque, al parecer, su pequeño tenía un sangrado en el cerebro y era necesario que recibiera atención médica.

Otro elemento que alarmó a la intérprete fue un video que le envió su suegra: “Allí él dice que no sabe ni su nombre ni el de su mamá. Le preguntaron en qué lugar estaba y tampoco supo responder. Cuando vi eso, no podía entender lo que sucedía. Me dijeron que era un problema relacionado con el lenguaje" comentó.

Al arribar a la clínica, a Adriana Lucía le dijeron que su hijo había sido sometido a varios exámenes y análisis de su cerebro, donde los especialistas hallaron quistes aracnoideos: “Salomón tiene más venas y arterias de lo normal que se forman de manera congénita, y parecía que estaba sufriendo un sangrado o tal vez era un tumor. Como esto ocurría en el lado izquierdo del cerebro, que es donde se localiza el área del lenguaje, él no podía hablar bien a pesar de que lo intentaba".

Por otra parte, explicó que otro neurólogo le entregó un diagnóstico adicional: El menor también padece de una migraña aguda que le provoca amnesia, además, esto produce complicaciones que pueden repetirse en cualquier momento.