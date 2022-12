Adele declaró su amor por Messi en medio de un concierto y sorprendió a miles de hinchas argentinos

Actualmente, Adele se encuentra ofreciendo una serie de conciertos por Estados Unidos al interior del The Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas. Mientras esto ocurre miles de aficionados al fútbol disfrutan y celebran los últimos días de la Copa Mundial de Qatar 2022.

En el última función que presentó la cantante británica, ocurrió un hecho que se viralizó y llegó a los corazones de muchos hinchas de la Selección Argentina, pues en medio de su 'Weekends With Adele', un seguidor de la artista se acercó al escenario para pedirle una fotografía.

Para sorpresa de muchos, el hombre que subió en ese momento resultó ser un argentino, Adele reconoció el acento y aprovechó la oportunidad para capturar una selfie junto a los dos hombres y así mismo, referirse al triunfo de la selección albiceleste después de ganar en la ronda de cuartos de final contra el equipo de Países Bajos.

"¿Eres de Argentina? Gracias a Dios ganaron en los penales hoy. Hola, rápido porque si lo hago contigo, debo hacerlo con todos. ¿Con quién me tomo la foto?, ¿tu también te sacarás una foto?, rápido tengo un concierto que dar. ¡Te amo Messi, te amo!": comentó Adele minutos previos a comenzar el concierto.

Como era de esperarse los asistentes sonrieron junto a la interprete de 'Easy on Me' y celebraron el momento con euforia, gritos y aplausos.

Las reacciones en redes sociales no se quedaron atrás: "Esto es hermosísimo. Gracias por publicarlo😭!! ¿Es en Las Vegas?", "¿Cómo me tatuó un video?", "Qué hermoso video te amo viejo que llevo la bandera ❤️", "Imposible no amarla por toda la eternidad", "I love Messsiiiii", "Un país que es apoyado por la mismísima Adele está condenado a ganar el mundial 🏆", "Ahora que venga al país".

“TE AMO MESSI 🇦🇷” - Adele pic.twitter.com/5OgMX62rVs — ADELE ARGENTINA (@adelenargentina) December 10, 2022