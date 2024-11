Actriz colombiana reveló que interrumpió su embarazo y dio detalles del proceso que vivió

Actualmente, el tema del aborto sigue causando comentarios a favor y en contra, a pesar de que está despenalizado en Colombia desde hace varios años. Sin embargo, cuando Carmenza Gómez tenía 25 años era extremadamente ilícito.

En el podcast ‘Menopáusicas ¡y qué!’, de Yolanda Ruiz y María Elvira Samper, la actriz fue entrevistada acerca de varios temas en su vida, allí habló de su trabajo, del amor e hizo una confesión, pues en su juventud tuvo un aborto.

A sus 24, la artista no había estado de forma íntima con nadie e inició una relación con Miguel Torres que duró cinco años, durante este tiempo aseguró que usaba anticonceptivos y aun así quedó en embarazo, pese a que esta jamás fue la idea.

Te puede interesar:Carmenza Gómez estudió una carrera distinta a artes escénicas antes de dedicarse a la actuación

Su pareja siempre había querido tener un hijo, pero ella, a pesar de haber sido educada en un colegio católico y con la religión muy presente en su vida, nunca tuvo el deseo de ser mamá o de continuar con una tradición como la de otras mujeres en su hogar, por eso le aclaró al hombre que esto no sucedería.

Publicidad

Carmenza Gómez se realizó un aborto

“Yo lo que menos quería en la vida era tener un hijo”, comentó e hizo énfasis en que jamás habría querido ser la mamá que dejaba a su hijo abandonado para trabajar, ir a grabar una telenovela, hacer una gira de teatro o seguir sus pasiones.

Publicidad

En ese entonces realizarse un aborto era ilegal y ella tenía a varias conocidas a las que les habían perforado el útero en procedimientos clandestinos, por eso se propuso buscar un lugar que le asegurara que no le sucedería nada así.

Carmenza Gómez realizó todo el proceso acompañada de una psicóloga y confirmó que realmente no quería tener un hijo, por eso hizo planes para realizarse el procedimiento. Miguel Torres le rogó que formaran una familia e intentó convencerla de no hacerlo, pero al no lograrlo, fue empático y la acompañó.

Después del hecho aseguró en la entrevista que intentó hacer como si no le importara y seguir con su vida como si nada, pero el dolor físico y emocional no se lo permitió. La actriz criticó que los hombres que hacen las leyes digan que algunas usan el aborto como método anticonceptivo, pues considera que tras hacérselo, confirmó que jamás se sometería a algo así nuevamente.

Mira más:¿Qué tan buena jardinera puede ser Carmenza Gómez? Suso puso a prueba los dotes de la actriz

Tal parece que la culpa la afectó bastante, pues posteriormente desarrolló una anorexia extrema y fue diagnosticada con anemia aguda a punto de comprometer la médula espinal, sobre el tema dijo: “era un cadáver y no me daba cuenta (…) me estaba autoflagelando, era mi forma de castigarme”.

Publicidad

Gómez finalizó diciendo que este fue un momento complicado en su vida y que no se enorgullece de su aborto, sin embargo, tampoco se arrepiente, ya que tomó una decisión por ella misma y porque realmente no quería tener hijos.

Hoy en día, años después sigue pensando que fue una buena decisión no ser madre, ya que no se considera una persona con las características necesarias para hacerlo y está tranquila con lo que ha hecho en su vida.

Publicidad

Mira la entrevista completa: