Actor de 'Rebelde' criticó a sus excompañeros después de anunciarse nueva gira mundial de la banda

Después de revelarse las nuevas fechas correspondientes al 'Soy Rebelde Tour 2023' , millones de seguidores de una de las bandas más icónicas de los años 2000, reaccionaron eufóricamente tras el anuncio del regreso de las corbatas rojas al escenario musical.

Pero ante la novedad, no solo los fans de Anahí , Dulce María , Maite Perroni , Christopher Uckermann y Christian Chávez se pronunciaron, Ronald Duarte, quien le dio vida a Jack Lizaldiuno, uno de los actores que hizo parte del elenco de la serie 'Rebelde' arremetió contra sus excompañeros y manifestó su descontento tras conocerse que la agrupación no incluyó a más países de Latinoamérica.

Te puede interesar: Dulce María explicó por qué no anunciaron más fechas del Tour de RBD, pero dio una luz de esperanza

Publicidad

La opinión del ahora músico, fue expuesta en su cuenta oficial de Instagram donde escribió: "Trato de no hablar mucho del tema y cosas del pasado. Pero se me hace una verdadera mama... que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te haya puesto donde estás para luego pretender que no existen. Todo sea por el dinero y el ego". Este post concluyó con: "Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza".

Mediante unas historias en la mencionada red social, Duarte también compartió un meme acompañado de la frase: "I don’t speak spanish" (no hablo español), con esta publicación aprovechó para hacer referencia a los actores mexicanos y expresó: "Mis compadres de RBD después de anunciar su gira".

Por su parte, Ronald Duarte dejó hace unos años la actuación y se ha dedicado a la música, de esta manera, se le conoce ahora artísticamente como 'Me The Machine'. Mientras estuvo activo antes los lentes de la pantalla chica, Duarte hizo parte de las producciones 'Amigos X Siempre', 'Clap, el lugar de tus sueños', 'Rebelde' y 'Miss XV'.

Mira también: RBD no viene a Colombia en 2023 y estos fueron los memes que dejó el esperado anuncio

Siguiendo las fechas publicadas por la banda, la gira del 2023 inicialmente se realizará en Brasil: Río de Janeiro y São Pablo , Estados Unidos: Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, Chicago, Arlington, Houston, Nueva York y Miami y en México: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Publicidad

Ante la expectativa y el descontento de algunos de los seguidores de RBD, Anahí Puente le dejó un mensaje a su comunidad donde dio un parte de tranquilidad y comentó: “no todo está dicho”, “Gracias infinitas por tanto amor a nuestra gran noticia. Nosotros seguimos en shock. ¡Solo pensar que volveremos a estar juntos! ¡Y CALMA! ¡No todo está dicho!”