A qué hora juega Colombia por título de Liga de las Naciones; cambia programación de Caracol

El partido entre la selección Colombia Femenina y la selección de Paraguay se juega a las 6:00 de la tarde en el estadio: Defensores del Chaco, de Asunción (Paraguay) y será transmitido por el Gol Caracol, en la señal principal de Caracol Televisión, y en Ditu.

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Por esta razón habrá una modificación en la programación del canal. ‘El Juego de mi Destino’, novela turca, y Noticias Caracol cederán su espacio para que los colombianos puedan disfrutar del juego.

Por el contrario, ‘María la del Barrio’, ‘Tormenta de Pasiones’ y ‘Efé’ serán transmitidas en su horario habitual. En cada una de ellas hay un gran misterio por resolver y deudas que deben ser saldadas desde el primer minuto.

¿Cómo le fue a la Selección Colombia Femenina en la Liga de las Naciones?



El viernes 5 de junio, la Selección clasificó al mundial femenino que se disputará el próximo año en Brasil, gracias a su victoria de 1-0 ante Uruguay. Esta será la cuarta participación del equipo cafetero en el torneo mundial. Para cerrar la temporada, hoy jugarán el todo o nada para ser las nuevas campeonas de La Liga de las Naciones.

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Por el momento, la ‘Tricolor’ lidera la tabla de posiciones con 17 puntos. Mientras que Paraguay cuenta con 7 y espera ganar para poder clasificar a los futuros torneos. Argentina le pisa los talones a Colombia con 15 puntos por lo que una derrota o empate de las cafeteras les daría el título a la ‘Albiceleste’.