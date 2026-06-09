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A qué hora juega Selección Colombia Femenina y cambio en programación de Caracol

A qué hora juega la Selección Colombia Femenina por el título de la Liga de Naciones y cuáles cambios hay en la programación de Caracol por transmisión del partido.

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A qué hora juega Colombia por título de Liga de las Naciones; cambia programación de Caracol

La ‘Tricolor’ cierra su participación en La Liga de Naciones de Conmebol este martes 9 de junio, enfrentando a Paraguay, que no tiene opciones de quedarse con el primer puesto del torneo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de jun, 2026
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Quién es la jugadora de la Selección Colombia que se quitó los senos para mejorar en su deporte.
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Foto: @FCFSeleccionCol