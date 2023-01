A Channing Tatum le cambió la vida tras ver a su mujer convertida en madre

Este domingo se celebraba en Estados Unidos el Día de la Madre y el actor Channing Tatum no quiso desaprovechar esta fecha tan señalada para felicitar a su mujer, Jenna Dewan, por el maravilloso trabajo que ha hecho cuidando de su hija Everly Tatum (2).

Channing subió una foto a Instagram en la que se veía a Jenna agotada, con su bebé dormida encima de ella, acompañada de un bonito mensaje en el que el actor confesaba lo mucho que había cambiado su vida ver a su mujer convertirse en madre.

"Hice esta foto días después de que Jenna y yo (sobre todo Jenna) trajésemos al mundo a nuestra pequeña. He hecho muchas a lo largo de estos tres años, pero esta es una de mis favoritas. Jenna estaba agotada. Pero tiene una fuerza increíble y una elegancia de otro mundo. Ver cómo se transformaba en madre durante esos primeros días me cambió la vida. Seguía siendo esa criatura bella, sexy, divertida y con imperfecciones de la que me enamoré, pero el prisma cambió y mostró una nueva luz, la del amor de una madre. Gracias por todo esto, cariño. He leído esta cita hoy: 'Lo más importante que puede hacer un padre por sus hijos es querer a su madre. Theodore Hesburgh'. Hay muchas cosas importantes que puede hacer un padre. ¿Quién sabe cuál es la más importante? Yo solo sé que para mí, esta está de las primeras en mi lista. Te quiero, pastelito", escribía el actor.

Jenna compartió la publicación a través de Twitter con un escueto 'Ahhh' seguido de emoticonos de corazones. La actriz también publicó una instantánea en la que se veía el ramo de flores que había recibido por el Día de la Madre y la tarjeta que las acompañaba.

"Para la mejor madre, esposa y soñadora que conozco. ¡Evie y yo te queremos de aquí a la luna! ¡Feliz Día de la Madre! Eres todo para nosotros. Con amor C & E, besos", se leía.

La actriz también quiso recordar sus primeros momentos junto a su hija colgando una foto en la que se veía a Everly dormida sobre su hombro.

"Echo de menos estas siestas. Convertirse en madre es el más maravilloso de los viajes. ¡Te quiero Evie! ¡Feliz Día de la Madre a todas!", escribía Jenna.