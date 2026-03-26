1:04:52 min Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario 1:07:32 la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia 1:05:44 un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro 1:06:57 toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan 1:04:52 Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario

A Otro Nivel: Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario Los participantes no son los únicos que viven su momento de música en el escenario, sino que los jurados no dudan en mostrar su propio show y la presentadora no duda en dejar ver sus pasos de baile.