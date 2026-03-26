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Capítulo 26 A Otro Nivel 2026 completo HOY 26 marzo - CaracolTV

Los participantes no son los únicos que viven su momento de música en el escenario, sino que los jurados no dudan en mostrar su propio show y la presentadora no duda en dejar ver sus pasos de baile.

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A OTRO NIVEL banner DK
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Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario
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la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
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un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro
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toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
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Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario

A Otro Nivel: Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario

Los participantes no son los únicos que viven su momento de música en el escenario, sino que los jurados no dudan en mostrar su propio show y la presentadora no duda en dejar ver sus pasos de baile.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
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Texto del párrafo (66).jpg
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la crisis en un grupo se convierte en el jaque mate de la competencia
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1:05:44
un líder es removido de su rol y se revela el cuarto grupo que queda en peligro
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1:06:57
toda responsabilidad recae en los líderes y los conflictos entre participantes aumentan
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1:04:59
Cristina Hurtado siente el peso de ser jurado mientras el nivel en la competencia sube
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se presenta crisis en los grupos y los líderes son cuestionados, pueden perder su lugar
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1:07:00
los jurados solicitan a varios participantes manejar el ego y generan incomodidad
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Cristina Hurtado y los jurados encienden la fiesta en el escenario