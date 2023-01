¡No te lo pierdas! Mañana gran estreno de A Otro Nivel- Canta Conmigo a las 8:00 p. m.

A Otro Nivel, el concurso de talento musical propio de Caracol Televisión para cantantes profesionales evoluciona. En el 2020 llega a la pantalla con grandes novedades y un nivel de exigencia mucho más alto. Uno de los grandes cambios radica en su primera etapa “Canta Conmigo”, en donde 126 cantantes profesionales pondrán a prueba su talento en la audición más exigente de Latinoamérica.

En A Otro Nivel - Canta Conmigo los participantes se presentarán frente a 100 expertos de la industria musical para convencerlos y de esta forma conseguir un cupo en el ascensor o un cupo directo al escenario de A Otro Nivel.

Cada noche se presentarán siete cantantes de diferentes géneros musicales; quienes logren que los 100 jurados se pongan de pie y canten con ellos, pasarán directamente a la tercera etapa (Fusiones). Quienes no convenzan a la totalidad del jurado, tendrán que disputarse los tres cupos del podio. Solo los tres participantes con el mayor puntaje lograrán avanzar a la segunda etapa (Ascensor).

La primera etapa de A Otro Nivel- Canta Conmigo, fue grabada en Brasil y contó con la participación de reconocidos profesionales de la industria musical como: Maía, Diego Sáenz, Giovanny Ayala, Harin El indio, Laura Mayolo, Manolo Bellón, Miguel de Narváez, Tata Solarte, Yanetsis Alfonso y Alejandro González, entre otros.

En esta oportunidad, el concurso será presentado por la espectacular Paulina Vega y se dividirá en tres etapas: <<La primera etapa que es A Otro Nivel – Canta Conmigo, es una de las más memorables sin duda alguna. Trabajar con 100 jurados de la industria musical de Latinoamérica no tiene precio. No quisiera que acabara nunca. Estar aquí no solo es una gran experiencia laboral, sino que también me inspira y divierte conocer de primera mano el talento musical de nuestro país>>, aseguró Paulina Vega.





La siguiente etapa es A Otro Nivel – Ascensor, en esta segunda fase, los participantes que clasificaron en la primera tendrán que defender su cupo ante los 3 jurados en el ascensor de A Otro Nivel para entrar a la competencia. Solo con su voz lograrán pasar a las Fusiones.

En A Otro Nivel - Fusiones empieza la competencia. Los participantes que superaron el ascensor, y los que pasaron directo a la competencia desde Canta conmigo, tienen que defender su puesto y representar diferentes géneros musicales. Cada participante, de acuerdo con su desempeño, va evolucionando a través de los diferentes niveles de A otro nivel hasta llegar a la final.

Para Paola Jara, uno de los jurados de A otro nivel, hay varias características que el participante debe tener en cuenta si quiere ser el ganador: << Pienso que los artistas debemos ser integrales. No hay que olvidar la afinación, la medida y, sobre todo, que sean muy buenos intérpretes. Me parece también muy importante el estilo, que sean únicos, que tengan talento, disciplina, humildad y estilo>>.

Mientras tanto, el cantante argentino Diego Torres, quien acompañará a Paola Jara en la mesa de los jurados afirmó: << El participante debe tener una voz propia, debe ser un artista integral. Es importante que tenga mucho para aprender, pero también que tenga mucho más para dar>> y agregó: << Mi mayor motivación para volver a Colombia y ser parte de este concurso fue poder entrar a las casas de las familias colombianas y conocer el talento que las personas tienen para que sea descubierto. Me parece que estos fueron mis mayores motivos>>.

<<Entre ser participante y ser jurado creo que es más difícil ser jurado porque como participante estás en la tarima, te dicen sí o no y se acabó, pero como jurado sabes que le dices sí o no a una cantidad de sueños e ilusiones de quienes se presentan. Por otro lado, tres características que debe tener un participante es, aunque parezca obvio, la voz, también hay que tener mucho carisma a la hora de interpretar y confianza en uno mismo>> afirmó Greeicy Rendón.

Por su parte, Juan Esteban Sampedro, gerente de Entretenimiento de Caracol Televisión, habló sobre los imponentes cambios tecnológicos que tendrá esta tercera temporada: <<Por las características propias del formato necesitábamos un lugar que espacialmente fuera gigante, con mínimo 16 metros de altura. Sao Paulo es de las poquitas locaciones con estas características, por eso decidimos realizarlo allá. A otro nivel tiene un derroche de tecnología increíble. Tiene más o menos un kilómetro de pantallas que hacen ver el escenario mucho más grande. Es un programa hecho a 12 cámaras, donde toda la secuencia musical está ligada a un espectáculo de luces, es decir, el ritmo de la música es el que maneja las luces a través de una consola. Es una innovación que hace que el show sea mucho más lucido y mucho más grande>>.

A partir de mañana a las 8:00 p. m. Colombia conocerá a los cantantes que llegarán a lo más alto y que están A otro nivel. ¡Imperdible!