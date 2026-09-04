‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ cantó ‘Ella es bonita’ y recibió halagos de Elder Dayán

La noche en el escenario de 'Yo Me Llamo' se vistió de frescura y talento con la presentación de la imitadora de Natalia Lafourcade, quien interpretó el éxito ‘Ella es bonita’. Con una puesta en escena llena de carisma, la participante logró cautivar al jurado invitado Elder Dayán Díaz, quien no escatimó en halagos para la concursante, destacando su belleza sobre el escenario y asegurando que disfrutó de principio a fin su interpretación vocal y actitudinal.

Por su parte, la 'Diva de Colombia', Amparo Grisales, coincidió con la apreciación del cantante vallenato al resaltar la evolución visual y la vibra de la participante. Sin embargo, fiel a su estilo exigente, la jurado le lanzó una recomendación técnica fundamental para las siguientes rondas: mantener el control absoluto en los finales de las frases para no perder la afinación ni el color característico de la artista mexicana original.



¿De dónde es Natalia Lafourcade y cuál es su nombre real?

La cantautora original que inspira a la concursante se llama Natalia María Lafourcade Silva. Nació el 26 de febrero de 1984 en Ciudad de México, aunque creció en Coatepec, Veracruz. Es una de las artistas mexicanas más galardonadas de la historia, destacada por fusionar el pop alternativo con la música folclórica latinoamericana.

¿Cuál es el significado de la canción 'Ella es bonita' de Natalia Lafourcade?

‘Ella es bonita’ es uno de los sencillos más populares del álbum HU HU HU (2009). La letra aborda con ironía, frescura y soltura las inseguridades y celos que surgen cuando se compara a una persona con la nueva pareja de un amor del pasado, convirtiéndose en un himno del pop alternativo en español.

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