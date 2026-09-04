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‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ cantó ‘Ella es bonita’ y recibió halagos de Elder Dayán - CaracolTV

La presentación recibió elogios de Elder, quien destacó que se vio hermosa y aseguró que le gustó mucho su interpretación. Amparo coincidió y también resaltó que debe tener cuidado con los finales.

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‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ cantó ‘Ella es bonita’ y recibió halagos de Elder Dayán

La presentación recibió elogios de Elder, quien destacó que se vio hermosa y aseguró que le gustó mucho su interpretación. Amparo coincidió y también resaltó que debe tener cuidado con los finales.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 4 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Natalia Lafourcade’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.