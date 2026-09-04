César Escola lloró con ‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’ quien cantó ‘Abrázame muy fuerte’

Una velada cargada de sentimientos se vivió en la más reciente gala de ‘Yo Me Llamo’, luego de que el imitador de Juan Gabriel subiera al escenario para interpretar uno de los temas más emblemáticos del 'Divo de Juárez': ‘Abrázame muy fuerte’.

La carga emotiva de la letra y el sentimiento impreso en cada nota calaron profundamente en el jurado, al punto que César Escola no pudo contener las lágrimas durante la presentación. Al finalizar, 'El Maestro' destacó lo bonita y conmovedora que resultó la entrega del participante.



Sin embargo, no todo fueron elogios para el concursante. A pesar del derroche técnico y la pasión sobre la tarima, el panel de jurados, liderado por Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán le hizo una recomendación contundente de cara a las próximas etapas del programa: debe tener un manejo técnico impecable para evitar el desgaste vocal, pues notaron que está forzando sus cuerdas vocales más de la cuenta para alcanzar el timbre del mexicano, lo que podría poner en riesgo su continuidad en la competencia.

¿De dónde era Juan Gabriel y cuál era su nombre real?

El artista original que inspira al concursante se llamaba Alberto Aguilera Valadez. Nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, México, aunque adoptó el nombre artístico de Juan Gabriel en honor a su maestro Juan Contreras y a su padre Gabriel Aguilera. Fue uno de los cantautores y compositores más influyentes de la música en español.

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¿Cuándo murió Juan Gabriel y de qué falleció?

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años de edad en su residencia de Santa Mónica, California, Estados Unidos. La causa oficial de su muerte fue un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba en medio de su gira de conciertos 'MeXXico Es Todo'.

