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César Escola lloró con ‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’ quien cantó ‘Abrázame muy fuerte’ - CaracolTV

César no pudo contener las lágrimas al escuchar la canción y destacó que la interpretación fue muy bonita. Los jurados le recomendaron al imitador cuidar su voz, pues la estaba maltratando al cantar.

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César Escola lloró con ‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’ quien cantó ‘Abrázame muy fuerte’

César no pudo contener las lágrimas al escuchar la canción y destacó que la interpretación fue muy bonita. Los jurados le recomendaron al imitador cuidar su voz, pues la estaba maltratando al cantar.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 4 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’ en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Juan Gabriel’ en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.