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‘Yo Me Llamo Isabel Pantoja’ recibió grandes halagos por parte de los jurados: "Excelente" - CaracolTV

Los jurados coincidieron en que la doble logró parecerse mucho a la artista original. Sin embargo, César Escola señaló que a la imitadora todavía le faltaba un poco más de teatralidad en su 'show'.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Yo Me Llamo Isabel Pantoja’ recibió grandes halagos por parte de los jurados: "Excelente"

Los jurados coincidieron en que la doble logró parecerse mucho a la artista original. Sin embargo, César Escola señaló que a la imitadora todavía le faltaba un poco más de teatralidad en su 'show'.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 28 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Isabel Pantoja' en el Templo de la Imitación.
‘Yo Me Llamo Isabel Pantoja' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.