Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa es señalado de excusarse en el COVID-19 para no mejorar

Una de las clases que más llaman la atención del capítulo 71 de Yo Me Llamo es a la que asiste el imitador de Gilberto Santa Rosa, pues se reúne con el profesor Alberto Poncho Marulanda para hacer un chequeo general de su estado físico con el propósito de identificar así si ha cumplido con el objetivo de bajar de peso.

Al iniciar la sesión, el doble asegura que desde que se lo indicaron, ha logrado bajar 8 kilos y aprovecha para mencionar que, aunque no ha querido expresarle a Amparo Grisales , Pipe Bueno y César Escola lo que ha estado pasando; siente que ha tenido problemas de respiración debido a las secuelas que le dejó el COVID-19.

“La última canción era muy rápida, ahí como que fallamos un poco y el jurado lo notó. Hay otra cosa que sí no lo mencioné porque no quería que sonara a justificación. Lo que pasa es que hace un año a mí me dio COVID y en mi caso, yo tengo el 30% del pulmón izquierdo comprometido”, asegura.

Ante la revelación, el docente saca a colación el caso de algunos deportistas que han sido diagnosticados de la misma forma y que han logrado salir adelante; de manera que trata de darle a entender que está buscando argumentos para respaldar aparentemente su falta de compromiso dentro de la competencia.

“A mí sí me suena a excusa porque todo el mundo ha podido y usted no. Entonces, bien, vamos a entrar en materia. Lo primero que quiero identificar, ya que sé que ha bajado de peso, es en cuánto estamos”, señala.

A los 46 años, Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa está pesando 120 kilos, prácticamente el 40% de su cuerpo es grasa. De acuerdo con los exámenes a los que se sometió, el concursante pudo determinar que su edad corporal corresponde a la de un adulto mayor de aproximadamente 80 años.

Posteriormente, Marulanda le da algunas instrucciones al hombre de cantar a medida que va haciendo actividad física en la caminadora.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



