Yo Me Llamo Elkin Ramírez, ¿o Elkina? hace que César Escola se dé la bendición Rey Ruiz no sabe ni qué decirle a Yo Me Llamo Elkin Ramírez y Amparo Grisales no entiende quién le dijo a la participante que se parecía, finalmente la halagan por ser “demasiado valiente” y le dicen: “¡Nos dejas con nervios!”.