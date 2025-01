Yo Me Llamo Daddy Yankee hace que César Escola cante 'Gasolina', aunque no le guste el reguetón

Al Templo de la Imitación de Yo Me Llamo llega un nuevo participante que tiene como reto interpretar a uno de los íconos más grandes de la música urbana: Daddy Yankee. Tan pronto como el imitador se sube al escenario, Melina Ramírez, quien está observando atentamente desde el backstage, se pregunta dónde está el esfuerzo del participante por sorprender con su atuendo, ya que no parece estar completamente a la altura de lo que uno esperaría de una interpretación de esta magnitud.

Sin embargo, los jurados, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, deciden no juzgarlo por su apariencia y dejan que el concursante inicie su presentación para evaluar su componente vocal y la autenticidad de su show.

El doble comienza a cantar uno de los grandes éxitos de Daddy Yankee, pero uno de los momentos que más llama la atención durante el espectáculo ocurre cuando, de manera inesperada, ‘El Maestro’ se emociona tanto con la música que se une a él y termina cantando parte del tema junto. Este es un claro reflejo de la conexión que la canción y la energía del escenario generan en el jurado, aunque, en varias ocasiones, César ha mencionado que este no es su género musical favorito.

A pesar de la dedicación y la entrega, el participante no consigue exponer la esencia de Daddy Yankee de manera convincente. Como resultado, se despide de su sueño de continuar en la competencia en esta décima temporada de Yo Me Llamo. Sin embargo, los jurados le sugieren que siga preparándose, con la esperanza de que, en el futuro, pueda sorprenderlos con su talento y conseguir un lugar en la próxima edición del programa.

