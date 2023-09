Yo Me Llamo Carin León dividió opiniones entre los jurados: "está borracho, se tomó toda la botella"

Uno de los últimos participantes en presentarse durante el capítulo 31 de Yo Me Llamo , pero que más dividió opiniones entre César Escola , Pipe Bueno y Amparo Grisales fue el doble de Carin León, quien se subió al escenario del programa para interpretar el éxito musical 'Mi eterno amor secreto'.

Luego de su intervención, el participante escuchó atentamente las recomendaciones de los jurados y fue precisamente 'El Maestro' uno de los primeros en dar a conocer su punto de vista, señalando que aunque lo felicita por el tremendo trabajo que hizo con la guitarra, debe agregar que no le entendió gran parte de lo que cantó.

Mira también: Amparo Grisales dijo que Pipe Bueno estaba enamorado de Yo Me Llamo Paulina Rubio por defenderla

"Hay algunas palabras que a mí se me perdieron (...) ¿ustedes me van a decir que un artista canta y a propósito hace que no se le entienda una parte de la canción? Ay, por favor (...) Hay unas partes que no las entendí y perdón con sus majestades", señaló Escola en medio de la transmisión.

Por su parte, 'La Diva de Colombia' se apresuró a defender la interpretación del participante, trayendo a colación incluso una vez que iban los tres jurados en el carro y escucharon una canción interpretada por el artista original.

No te pierdas: Yo Me Llamo: A pesar de que varios imitadores involucionaron, uno de ellos eriza a Amparo Grisales

Publicidad

"Mire Maestro, yo le digo una cosa, yo escuchando y estudiando este tema dije 'está borracho, se tomó toda la botella'. Como es un cover, además, él lo hace muy chisquiado (...) Usted y yo lo escuchamos en el carro y qué comentamos, yo dije 'qué tipo para estar cantando como si estuviera peo'", explicó.

Por último, el imitador le expresó, haciendo énfasis en que era un comentario respetuoso, que justamente se había basado en esa característica de su artista favorito para hacer la imitación y posteriormente abandonó el escenario para dirigirse al backstage donde se encontraban Melina Ramírez y sus otros colegas.

Te puede interesar: Sinfoni está de acuerdo con los jurados y asegura que esta noche en Yo Me Llamo fue “terrorífica”



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?