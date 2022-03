Tarde o temprano llega el momento: Yo Me Llamo Leonardo Favio se destacó con su show

En medio de su graduación de la escuela de Yo Me Llamo , este participante no pudo ocultar su felicidad, por lo que aprovechó para agradecerle a sus compañeros y maestros por todos los momentos vividos y las grandes enseñanzas aprendidas. A su vez, resaltó lo valioso que ha sido ver a su familia orgullosa y el escuchar a la hija del 'Juglar de América' aplaudir su trabajo. Al finalizar su presentación, el jurado resaltó que nunca se salió de su personaje, respaldado por su entrega, así mismo hicieron énfasis en su crecimiento no solamente en la competencia, sino también como persona.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.