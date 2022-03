Yo Me Llamo Camilo Sesto tuvo su primera ceremonia de graduación

Durante la ceremonia de graduación de la escuela de Yo Me Llamo , este imitador fue reconocido por su disciplina y compromiso, recordando que hasta dejó de lado un tratamiento dental para meterse de lleno en su personaje, además, aseguró que antes de entrar a la competencia sufrió de una fuerte depresión porque creyó que no llegaría a ningún lado siendo el doble del español. Con una mezcla de emociones, el jurado no pudo contener las lágrimas y lo felicitó por el gran esfuerzo que tuvo, afirmando que sus sueños hicieron magia.

En las noches de Caracol Televisión, Colombia disfruta de la nueva temporada de Yo Me Llamo , un formato que revive ídolos musicales por medio de imitadores de todas partes del país que llegan con todo su talento a demostrar que son el doble perfecto.

Esta temporada llegó cargada de grandes sorpresas entre ellas que, por primera vez en la historia del programa, trae un plan de premios de 1.200 millones de pesos.