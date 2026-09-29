'Show' de ‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ sorprendió a los jurados y logró ovación del público

El escenario de ‘Yo Me Llamo’ se transformó en un auténtico concierto de rock en español gracias a la impactante presentación de la agrupación de Soda Stereo. Con una energía arrolladora y un timbre vocal que hizo viajar en el tiempo a los asistentes, el grupo saltó a la tarima para interpretar uno de los grandes himnos de la música latinoamericana: 'Persiana Americana'.

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Desde los primeros acordes, el 'show' atrapó la atención de la mesa de jurados. La vibra del escenario contagió rápidamente al público en el estudio, que no dudó en ovacionar de pie a los concursantes al término de su actuación. La reacción de los jueces fue unánime: disfrutaron el espectáculo de principio a fin y destacaron el evidente trabajo técnico y vocal detrás de la caracterización.

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Amparo Grisales no ocultó su emoción y confesó abiertamente que la presentación logró erizarla por completo, calificando el momento como sensacional. César Escola y Elder Dayán coincidieron en que el imitador logró capturar la esencia de la mítica banda argentina, consolidándolo como uno de los momentos más memorables de la velada.

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¿Cuál es el origen de la canción 'Persiana Panamericana' de Soda Stereo?



'Persiana Panamericana' es uno de los temas más emblemáticos de la banda de rock argentina Soda Stereo, liderada por Gustavo Cerati. Fue lanzada en 1986 como parte del aclamado álbum 'Signos'. La letra fue coescrita por Cerati junto a Jorge Antonio Daffunchio, un concursante de un programa de radio que envió sus versos tras una convocatoria lanzada por la banda para encontrar nuevas líricas.

¿De dónde era Gustavo Cerati y cuándo falleció?

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Gustavo Adrián Cerati, voz líder y guitarrista principal de Soda Stereo, nació en Buenos Aires, Argentina, el 11 de agosto de 1959. Es considerado uno de los músicos más influyentes e importantes del rock en español. Cerati falleció a los 55 años el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires, tras permanecer cuatro años en coma debido a un accidente cerebrovascular sufrido en Caracas, Venezuela.

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