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'Show' de ‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ sorprendió a los jurados y logró ovación del público

Amparo aseguró que se erizó durante la presentación y confesó que le encantó. Los jurados coincidieron en que disfrutaron mucho la presentación y destacaron el resultado de la interpretación.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

'Show' de ‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ sorprendió a los jurados y logró ovación del público

Amparo aseguró que se erizó durante la presentación y confesó que le encantó. Los jurados coincidieron en que disfrutaron mucho la presentación y destacaron el resultado de la interpretación.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 29 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
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‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ en el Templo de la Imitación
‘Yo Me Llamo Soda Stereo’ en el Templo de la Imitación
Foto: Caracol Televisión