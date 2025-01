Quiénes clasifican a Yo Me Llamo: Participantes piden que les permitan cantar por segunda vez

En el séptimo capítulo de Yo Me Llamo se presentan 22 nuevos participantes que hacen todo lo posible por convencer a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz de que tienen todas las habilidades necesarias para desempeñar un buen rol en la producción de Caracol Televisión. A pesar de sus esfuerzos, solo seis logran clasificar a la otra etapa.

Quiénes seguirán presentándose en Yo Me Llamo

El primero en obtener un cupo para el exitoso formato es el imitador de Raphael, que interpreta el tema musical ‘Y fuimos dos’, logrando destacar por su elegancia. Pese a que al inicio ‘La Diva de Colombia’ duda de su presentación, pronto cambia de opinión.

Posteriormente, Yo Me Llamo Fariana deslumbra en el set de grabación no solo por su gran parecido físico con la artista original, sino también por su puesta en escena. De los tres jurados, dos le dan un voto de confianza para continuar exponiendo su potencial ante Colombia.

El doble de Cornelio Reyna no se queda atrás, dado que hace su versión de ‘Me caí de la nube’. Dentro de los comentarios de los expertos, se encuentra un mensaje de felicitación de la actriz, quien afirma que este personaje se presta para que le hagan parodia, de manera que él encontró la forma de rendirle un homenaje con su trabajo.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar se roba las miradas en la tarima al cantar 'Qué agonía'. Su feminidad, sutileza y conexión con el público le ayudan a avanzar en competencia y estar cada vez más cerca de su sueño.

Por su parte, la representante de Celia Cruz destaca por pedir una segunda oportunidad después de cantar ‘Yo viviré’, consiguiendo de esta forma su objetivo y prometiendo mejorar una vez esté en la Escuela.

Para finalizar, Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa se queda con el último espacio de la noche al presumir su propuesta de 'Vivir sin ella' de Omar Alfanno.

