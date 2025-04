Quién es el eliminado de Yo Me Llamo: A pesar de tener su mejor noche, se despide de la competencia

Después de escuchar a los seis participantes en riesgo los jurados deciden que quienes tendrán que cantar por segunda vez son los dobles de Martín Elías, Carin León y Oscar D’ León. Los tres dejan lo mejor de sí mismos en cada uno de sus shows, pero uno de ellos no convence.

Posteriormente, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz llaman a Búfalo y le muestran la tarjeta en la que se puede leer el nombre del imitador que será eliminado para siempre de la producción, por lo que el hombre se dirige a los imitadores para darles la noticia.

Eliminado de Yo Me Llamo

El primer doble al que se le acerca es Yo Me Llamo Martín Elías, quien salta y celebra como si hubiese ganado el programa al saber que sí se llama y puede quedarse. Posteriormente, Búfalo se ubica detrás del imitador de Oscar D’ León, al que también le dice que continúa en el Templo de la Imitación.

Con esto queda claro que el eliminado de Yo Me Llamo en el capítulo 58 es el imitador de Carin León, que no puede evitar llorar y les agradece a jurados y televidentes. A pesar de que durante su devolución Rey Ruiz y César Escola dijeron que esta fue su mejor noche, debe despedirse, ya que no llegó al nivel de sus compañeros.

En medio de lágrimas le envía un emotivo mensaje a otros migrantes que, como él, buscan cumplir sus sueños en otros lugares, pues asegura que él ya hizo realidad todo lo que deseaba.

