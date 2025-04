Capítulo 58 Yo Me Llamo: Sale el último imitador antes de la recta final

Yo Me Llamo Carin León canta ‘Lado frágil’ de R. Hernández. C. Gómez y L. Mexía.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Si te dijeron’ de Victor Manuel Ruiz.

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Paraules d’ amour’ de Joan Manuel Serrat.

Yo Me Llamo Oscar D’ León canta ‘Pensando en ti’ de José Antonio Lazo Santana.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘Al fin llegaste tú’ de Diego Alberto Daza Maestre.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Rata de dos patas’ de Eduardo Norberto Toscano.

Yo Me Llamo Martín Elías canta ‘El Terremoto’ de Rolando Antonio Ochoa Maestre.

Yo Me Llamo Carin León canta ‘Casi Oficial’ de É. Barrera, K. Cruz, Ó. Díaz y L. Gómez.

Yo Me Llamo Oscar D’ León canta ‘La Mano’ de Sandy Omar González.

