Capítulo 57 Yo Me Llamo: Una noche preocupante para esta etapa de la competencia

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Morir de amor’ de J. Perales y L. González.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘En realidad’ de Altagracia Ugalde Motta.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Se fue la pantera’ de Manuel Antonio Rodelo Mendivil.

Yo Me Llamo Dean Martin canta ‘S’ Posin’ de A. Razaf y D. Denniker.

Yo me Llamo Martín Elías canta ‘La eléctrica’ de Omar Geles.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Hombres Malvados’ de Eduardo Norberto Toscano.

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘No lo trates’ de E. Franco, A. Pérez, N. Gutiérrez, R. Piña, R. Ayala, A. Janusi, J. García, J. Gómez, B. Hajji y P. Thornfeldt.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘La Venia Bendita’ de Marco Antonio Solís.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Agárrate’ de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz.

Yo Me Llamo Oscar D’ León canta ‘Frenesí’ de Alberto Rodríguez Borrás.

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Ave María’ de Manuel Álvarez Beigbeder Pérez.

