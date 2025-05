¿Qué imitadores de Yo Me Llamo 2025 continúan en competencia? Ponte al día con el programa

El pasado ocho de mayo culminó Yo Me Llamo Mini que marcó a todo Colombia en la que Aurelio Cheveroni también estuv como jurado y luego se despidió al terminarse esta etapa . Tras estos capítulos, el programa continúa con la competencia de los imitadores más grandes.

Participantes de Yo Me Llamo 2025

Para ello, es importante hacer énfasis en cuáles son los concursantes que seguirán impresionando a los tres jurados y que lucharán para lograr llegar a la final del programa. Estos 21 participantes tendrán que demostrar que sí se parecen a su artista favorito y por ello, en cada presentación deben entregar lo todo.

Yo Me Llamo Vicente Fernández

Yo Me Llamo Kany García

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat

Yo Me Llamo Pipe Peláez

Yo Me Llamo Bob Marley

Yo Me Llamo Gloria Estefan

Yo Me Llamo Óscar Agudelo

Yo Me Llamo Jim Morrison

Yo Me Llamo Cornelio Reyna

Yo Me Llamo José Luis Perales

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio

Yo Me Llamo Martín Elías

Yo Me Llamo Ángela Aguilar

Yo Me Llamo Óscar D’León

Yo Me Llamo Dean Martin

Yo Me Llamo Luis Alfonso

Yo Me Llamo Raphael

Yo Me Llamo Gloria Trevi

Yo Me Llamo Pitbull

Yo Me Llamo Eduin Caz.

Los jurados tendrán la ardua tarea de escucharlos muy bien y escoger a quien lo haga mejor para convertirse en el doble perfecto. Día tras día se tendrán que enfrentar y llegar al Templo de la Imitación con la mejor actitud, para lograr erizar a todos los expertos del programa.

No te pierdas ningún capítulo de Yo Me Llamo para disfrutar cada presentación con toda la familia. Son varios participantes que luchan para ganarse 500 millones de pesos. Por lo cual, todas las noches de 8:00 p.m. a 9:30 p.m. se podrá ver cada show y estar atento a quién es el favorito de todos los colombianos.

Es de recordar que, en la primera etapa de Yo Me Llamo, Mini José Feliciano ganó 100 millones de pesos para estudios de educación superior. Además, su padrino, Óscar D’León también tuvo su recompensa al obtener 50 millones luego de guiar al niño durante varias semanas. Para el pequeño fue una gran noticia, ya que él fue el que Colombia escogió y logró ganarse el cariño por su impactante historia.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.