Presentaciones Yo Me Llamo: Varios invitados, lágrimas y momentos de tensión con los dobles

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Siempre estás diciendo que te vas’ de R. de Ciria y E. de Barras.

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘La chancla’ de Salomón Jiménez Santos.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Lo que ella necesita’ de J. Hernández, J. Rodríguez, A. Álzate, J. Medina, L. Rendón, G. Atehortúa, J. De los Ríos, L. Vásquez, A. Rendón y J. Escobar.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Me lloras’ de G. Treviño, M. Pérez, J. Thiel y É. Barrera.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Que canten los niños’ de José Luis Perales.

Yo Me Llamo Eduin Caz canta ‘Entre botellas’ de A. Hernández y E. Caz.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Ni tú ni yo’ de Édgar Ricardo Arjona Morales.

