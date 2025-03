Presentaciones Yo Me Llamo: ¿Un primo perdido de Amparo Grisales llega al escenario?

Presentaciones Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Lo grande que es perdonar’ de Luis Armando Lozada Cruz.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Aunque mal paguen ellas’ de Federico Méndez Tejada.

Yo Me Llamo Gustavo Cerati canta ‘Prófugos’ de G. Cerati y C. Ficicchio.

Yo Me Llamo Amaia Montero canta ‘Vestido azul’ de A. Fuentes, H. Garde, X. San Martín, P. Benegas y A. Montero.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Quisiera decir tu nombre’ de José Luis Perales Marillas.

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Me olvidé de vivir’ de J. Jules y P. Maurice.

