Presentaciones Yo Me Llamo: Momento de tensión entre Amparo Grisales y Rey Ruiz por un show

Esta noche de Yo Me Llamo, siete imitadores enfrentan el gran desafío de impresionar al exigente jurado, Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola, con sus habilidades artísticas. Cada presentación se convierte en una oportunidad única para destacar y demostrar que merecen permanecer en la competencia.

A medida que avanza el programa, el nivel de exigencia aumenta y los participantes saben que ya no hay margen para errores. Solo aquellos que logren superar las expectativas y entregar actuaciones memorables podrán seguir luchando por el primer lugar.

Yo Me Llamo Felipe Paléz canta 'Vivo pensando en ti' de A. Castro – J. Londoño – J. Jiménez – B. Lizcano – F. Peláez – M. Martínez

Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta 'Poema de amor' de Joan Manuel Serrat Teresa.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta 'Aunque me duela el alma' de José Manuel Figueroa Figueroa

Yo Me Llamo Kany García canta 'Return To Me' de C. Lombardo – D. Di Minno

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta 'Que me lleve el diablo' de José del Refugio Sánchez Saldana.

Yo Me Llamo Bob Marley canta 'Three Little Birds' de Robert Nesta Marley.

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta 'Píntame de colores' de César Eduardo Lazcano Malo

Yo Me Llamo Jim Morrison canta 'L.A.' de R. Manzarek – J. Morrison – R. Krieger – J. Densmore

