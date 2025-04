Presentaciones Yo Me Llamo Mini: Rey Ruiz sorprende con pasos de baile en medio de un show

En esta oportunidad, los imitadores grandes prepararon su mejor canción para impresionar a los jurados y lograr ser el mejor de la noche. Amparo Grisales, Rey Ruiz, César Escola y Aurelio Cheveroni tienen una tarea difícil, por ello deberán escuchar muy bien y elegir al que se llevará todos los premios para su ahijado.

Estas son las canciones que ellos interpretarán para hacer pasar el mejor rato a todos los expertos.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Chismofilia’ de A. Rendón – C. Montoya – D. Astudillo – J. Medina – L. Rendón – L. Valencia – N. Rodas.

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa canta ‘Conciencia’ de Omar Alfanno

Yo Me Llamo Pitbull canta ‘Don’t stop the party’ de A. Pérez – F. Hibbert – J. Martínez – J. García – T. Rozdilsky – W. Lynn.

Yo Me Llamo Óscar Agudelo canta ‘Que nadie sepa mi sufrir’ de E. Dizeo – Á. Amato.

Yo Me Llamo Óscar D’León canta ‘Detalles’ de Óscar Emilio León Simosa

Yo Me Llamo Kany García canta ‘Hoy ya me voy’ de Kany García

Yo Me Llamo Raphael canta ‘Estar enamorado’ de P. Casas – M. Beigbeder Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat canta ‘Mediterráneo’ de Joan Manuel Serrat

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo . Puedes revivir los capítulos aquí y en ditu.