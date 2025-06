Presentaciones Yo Me Llamo: El emotivo show que hizo llorar a Amparo Grisales

Esta noche, en el capítulo 107 de Yo Me Llamo, los imitadores deben sorprender a todos los jurados con su gran talento. Quienes no logren conquistarlos, correrán el riesgo de ir directo a eliminación y de nuevo se presentarán para no irse de la competencia.

Estas son algunas de las canciones que prepararon para dar un excelente show.

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Gomela y montañero’ de A. Alzate – J. de los Ríos – J. Medina – A. Rendón – G. Atehortua – L. Váquez – J. Hernández – J. Rodríguez – C. Montoya – L. Rendón – F. Valencia

Yo Me Llamo Raphael canta 'Balada de la trompeta' de Francisco Pisano

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ''Chiquito” de Norberto Eduardo Toscano Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘Celos’ de Reinaldo Díaz Araujo

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta 'No querías lastimarme' de G. Treviño – D. Pérez – A. Gómez

Yo Me Llamo Ángela Aguilar canta ‘No me queda más’ de Ricardo Vela.

