Presentaciones Yo Me Llamo: Dos artistas originales conocen a sus imitadores

Quiénes cantan en el capítulo 112 de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo Luis Alfonso canta ‘Stylacho’ de L. Rendon, L. Valencia, C: Velásquez, J. Medina y A. Rendón.

Luis Alfonso canta ‘Parchaito’ de L. Rendón, L. Valencia, C. Montoya, M. Restrepo, J. Medina, S: Escobar, A. Rendón y T. Botero.

Luis Alfonso canta ‘Chismofilia’ de L. Rendón. Colaboración de Kings Lab.

Yo Me Llamo José Luis Perales canta ‘América’ de José Luis Perales.

Yo Me Llamo Gloria Trevi canta ‘Gloria’ de G. Bigazziy, U. Tozzi. Adaptación de Óscar Basilio Gómez.

Yo Me Llamo Paquita la del Barrio canta ‘Vámonos’ de José Alfredo Jiménez

Yo Me Llamo Pipe Peláez canta ‘Vestirte de amor de F. Peláez y R. Mazu.

Yo Me Llamo Vicente Fernández canta ‘Nos estorbó la ropa’ de Teodoro Bello Jaimes.

Yo Me Llamo Gloria Estefan canta ‘Más allá’ de Flavio Enrique Santander.

